Viceconte, si indaga per istigazione al suicidio

Chiusa San Michele. Istigazione al suicidio. È questa l’ipotesi di reato che si può leggere sul fascicolo aperto dal sostituto procuratore Enrica Medori riguardo alla tragica fine di Simona Viceconte. La 45enne si è tolta la vita giovedì, esattamente un anno dopo e nella stessa modalità di sua sorella Maura, ex campionessa dell’atletica leggera italiana che si era suicidata a pochi passi dalla sua abitazione valsusina.

La fine di Maura Viceconte è sempre rimasta un mistero. Nessun dubbio sul fatto che fosse stato un gesto volontario, ma non se ne è mai capita la motivazione: l’ex campionessa era guarita da un grave male e non sembrava avere problemi particolari. Un anno dopo, si ripete la stessa drammatica vicenda: nessuna spiegazione apparente per la scelta di Simona, che da tempo si era trasferita con la famiglia a Teramo, morta impiccata come la sorella. Forse anche per questo il magistrato questa volta vuole chiarire ogni dubbio.

Il primo passo sarà quello di cercare, attraverso l’autopsia che dovrebbe essere svolta nelle prossime ore, i segni di eventuali malattie non conosciute dalla famiglia e che possano aver spinto Simona alla sua scelta. Se non si troveranno, bisognerà cercare altrove la causa scatenante di questa tragedia. Un giallo che in qualche modo riapre anche quello di Maura, primatista italiana dei 10mila metri, medaglia di bronzo Europea e azzurra all’Olimpiade di Sydney 2000. Proprio in questo fine settimana erano in programma delle celebrazioni in sua memoria in Val di Susa e alla Mandria che, alla luce della nuova tragedia, sono state annullate.