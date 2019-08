I vicini non lo vedono da giorni. Un 70enne era morto in casa

Arriva l’estate, le città si svuotano e gli anziani restano soli. Un triste copione che si ripete tutti gli anni e che colpisce ancor di più chi è senza parenti stretti. Proprio come il 70enne che ha perso la vita la scorsa settimana nel suo appartamento di Carmagnola e il cui corpo è stato trovato solo dopo qualche giorno, quando i vicini di casa hanno dato l’allarme.

Viale Barbaroux. Qualche villetta, edifici a due piani, alti palazzi con i portici e i negozi. Un lungo corso che parte dal centro città, una striscia di cemento punteggiata dai giardini degli edifici e ombreggiata dagli alti alberi che la accompagnano fino a corso Roma e alla periferia. Ed è proprio qui, vicino alla rotonda, che viveva il 70enne. Più nessun parente a cui fare riferimento e qualche sporadico contatto con i vicini, l’anziano soffriva da tempo di alcune patologie ma questo non gli impediva di uscire per fare la spesa. Era questa l’occasione per scambiare qualche parola con i vicini di casa. E non a caso sono stati proprio loro ad accorgersi della sua assenza e a chiamare il 112 quando hanno provato a bussare alla sua porta e non hanno ottenuto risposta.

Non potevano sapere che al di là di quella soglia si era consumato, già da qualche giorno ormai, l’ennesimo dramma della solitudine. A scoprirlo sono stati i vigili del fuoco volontari di Carmagnola quando hanno sfondato la porta d’ingresso dell’appartamento. L’uomo era riverso a terra, immobile, ormai morto da tempo. Sul posto sono quindi arrivati i carabinieri della compagnia di Moncalieri e il medico legale che hanno confermato quanto era parso molto probabile fin dal primo momento: l’uomo è stato stroncato da un malore. Nessun segno di violenza sul suo corpo così come alcun segno di effrazione sulla porta. L’appartamento era in ordine, segno che nessuno si era introdotto all’interno. Nessun reato quindi, ma soltanto l’ennesima storia di solitudine di un anziano.