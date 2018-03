Victor tra il pub e il passato “condannato” da un sorriso

Un senso di attesa permea il racconto dei giorni della seconda vita di Victor Forde, un uomo di mezza età rimasto con troppi interrogativi in sospeso e qualche incompiuta di troppo. “Smile” (Guanda, 18 euro), il titolo del romanzo di Roddy Doyle, si riferisce proprio al sorriso di Victor, quello cui Fratello Murphy, l’insegnante di francese di oltre trent’anni prima, non sapeva resistere. La scuola dei Fratelli Cristiani, tra le attenzioni particolari degli insegnanti, le prove del coro con il religioso malato che assiste in anteprima alla messa per il suo funerale, le botte dei bulli, la periferia di Dublino. Proprio qui in periferia è tornato Forde, in un alloggio popolare, da solo. Ci racconta che è finita la relazione con Rachel, chef e imprenditrice, icona televisiva. Ci racconta di un figlio grande che «è lontano». Ci racconta della sua vita di giornalista iniziata con le recensioni musicali e proseguita con la politica, poi le ospitate in radio e televisione, la patente di intellettuale che mette a nudo le contraddizioni della cattolica isola di smeraldo, della società, fino al libro che ha iniziato e mai finito, ma che qualcuno giura di aver letto. La prima esigenza di Victor è trovare il pub che diventerà il suo pub. Il Donnelly’s fa al caso suo: la pinta quotidiana diventa la piacevole abitudine, da condividere con altri cinquantenni, tra discorsi sul mondiale di calcio, ricordi del Dery County e via dicendo. Se non che al pub fa irruzione tal Ed Fitzpatrick, che di Victor sa tutto mentre lui non lo mette a fuoco, si convince solo che fosse a scuola con lui. D’altra parte, come dice quest’uomo sempre in short e camicia rosa, prendi un Fitzpatrick qualsiasi, aggiungi che aveva una sorella con le tette grosse ed ecco che tutti possono convincersi di essere stati a scuola con lui. Fatto sta che quest’uomo rozzo e rumoroso è come uno specchio oscuro, in cui Victor cerca una immagine perduta, nell’attesa di sciogliere quei nodi di una narrazione alternata del presente senza scopo e del passato tra sofferenze, aspettative, l’amore fin troppo perfetto di Rachel. Attesa del prossimo giro di pinte, del libro finalmente scritto. Di un finale imprevedibile, quanto inevitabile