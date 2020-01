Victoria Odinctova, il lato sexy dell’est da…cinque milioni di follower

Bella da far girar la testa

Bella e sexy da far girar la testa! Lei è Victoria Odinctova, 26enne top model russa (è originaria di San Pietroburgo) da…cinque milioni di follower solo su Instagram!! Numeri che raccontano di un successo che va ben oltre le sue pur incantevoli forme. Pensate: a voler dar retta al gossip, pare che in passato abbia detto no finanche a Cristiano Ronaldo!! Sarà un caso d’altronde, che le migliori “griffe” di moda se la contendano? Guardate e giudicate voi…