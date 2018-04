VIDEO CRUENTO Ladro tenta di rubare auto, viene sparato

Sembra la scena di un film pulp, purtroppo è tutto vero: drammatico epilogo per un tentativo di furto

IMMAGINI SHOCK In Sudamerica succede anche questo

Le immagini sono del 2016 e lo scenario sembra quello di un film pulp. Magari con un titoletto ad annunciare l’ambientazione, qualcosa tipo “Da qualche parte, in Sudamerica…”.

E invece è la realtà. Un ladro si avvicina a un furgone con l’obiettivo di compiere una rapina. Bussa al finestrino, scruta l’interno. Poi, all’improvviso, un colpo di pistola dall’interno. Una sparatoria. E il ladro che resta a terra, ucciso.

Non c’è happy end in questo video dai contenuti decisamente cruenti. Ma le storie a lieto fine sono per Hollywood, America del Nord. Questa è l’America del Sud e le favole spesso finiscono così.