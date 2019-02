Il video hot finisce sul Web. Hamilton e la sua ex svelati

Benvenuti nel club, perché quello che fino ad un paio di giorni fa era un video esclusivamente privato e per giunta anche datato, ora è diventato un piccolo oggetto di culto anche se adesso trovarlo è praticamente impossibile. Intanto però Lewis Hamilton e la sua ex più famosa, Nicole Scherzinger, sono stati vittima di un attacco hacker e il filmato della loro intimità è stato visto sul web da almeno 300mila persone in tutto il mondo.

Il filmato era stato caricato su uno dei cellulari in possesso della cantante e modella americana, ex leader delle Pussycats Dolls e molto altro, ma era anche finito sul cloud, là dove si custodiscono i segreti più intimi oppure anche solo il materiale che davvero non si può perdere. Solo che alcuni hacker sono riusciti a violare la privacy tecnologica di Nicole rubandole video e foto private, tra le quali spicca questo filmato. Giusto un paio di minuti nei quali la coppia è a letto mentre si scambia coccole e tenerezze.

Nulla di particolarmente scabroso, anche perché in fondo sono stati insieme per otto anni tra il 2007 e il 2015 prima di dirsi amichevolmente addio. Ma intanto la notorietà mondiale di entrambi ha fatto sì che il video diventasse subito virale prima di essere bloccato e reso indisponibile per i voyeurs della rete. Come riferisce il “Sun on Sunday” la reazione della Scherzinger è stata di profonda frustrazione: «Nicole sarà distrutta all’idea che un video del genere sia stato messo online – ha commentato al tabloid una fonte vicina alla cantante – perché quel filmato non era mai stato destinato a essere reso di dominio pubblico». Lui invece, impegnato in queste ore nei primi test di Formula 1 a Barcellona, non ha voluto affrontare l’argomento e molto probabilmente non lo farà nemmeno in futuro.

Questo è comunque solo l’ultimo di una lunghissima serie di episodi che hanno visto coinvolti a loro insaputa stelle dello spettacolo e dello sport in tutto il mondo. All’attrice Jennifer Lawrence, sex symbol di Hollywood e già premio Oscar, nel 2014 erano state rubate una sessantina di foto assolutamente private, alcune delle quali inviate al suo compagno del tempo, Nicholaus Hoult, mentre alla cantante Vanessa Hudgens (lanciata da diversi programmi giovanili e film della Disney) erano stati sottratti alcuni scatti senza veli. E lo stesso destino è toccato a Scarlett Johansson, Jennifer Lopez, Jessica Alba, Emma Watson, oltre che in Italia a Diletta Leotta i cui scatti hot ma assolutamente privati avevano mandato in visibilio il web. Senza dimenticare il video hot girato in Argentino da una giovanissima Belen Rodriguez.