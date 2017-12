L.A. Noire: The VR Case Files disponibile anche per HTC Vive!

L.A. Noire: The VR Case Files è ora disponibile per HTC Vive. Con sette casi rielaborati appositamente per la realtà virtuale, L.A. Noire: The VR Case Files mescola un’azione mozzafiato a un lavoro d’indagine realistico per regalare un’inedita esperienza interattiva.

Immergiti nella Los Angeles degli anni ’40 fedelmente riprodotta, assumendo i panni del detective Cole Phelps e risolvi sette casi tratti da tutte e cinque le categorie presenti nell’originale L.A. Noire, tra cui: Dopo attenta riflessione, Armato e pericoloso, Caveat emptor, La macchina del console, L’omicidio della calza di seta, Un mare d’erba, e Un’altra guerra. Ognuno di questi casi è stato scelto perché ben si prestava all’esperienza interattiva della realtà virtuale.