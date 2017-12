Disponibile il nuovo bonus pack per Assetto Corsa!

Assetto Corsa ha esordito su STEAM il 19 dicembre 2014 per essere poi pubblicato anche nelle versioni per console PlayStation 4 e Xbox One. In questi tre anni sono stati rilasciati 11 DLC e una serie di aggiornamenti a scadenza periodica (tra cui due Bonus Pack) per un totale di 157 auto e 35 configurazioni di circuiti.

505 Games e Kunos Simulazioni celebrano questo speciale anniversario ringraziando la straordinaria community di Assetto Corsa con il rilascio gratuito su STEAM dell’attesissimo Bonus Pack 3, questo contenuto sarà disponibile presto anche per console.

“Il Bonus Pack 3 ha per noi un significato molto particolare, abbiamo lavorato molto duramente al progetto Assetto Corsa negli ultimi 6 anni ma tutto questo lavoro sarebbe stato inutile senza l’incredibile entusiasmo della nostra community, che ha supportato i nostri prodotti, creato fantastici mod e ci ha fornito tantissimi preziosi consigli che ci hanno permesso di migliorare ulteriormente il nostro videogioco”, ha affermato Marco Massarutto Co-fondatore e Brand & Product Executive Manager di Kunos Simulazioni. “Il lancio del Bonus Pack 3 rappresenta il nostro sentito ringraziamento a tutti i meravigliosi fan di Assetto Corsa”.

Il nuovo Bonus Pack 3 è disponibile gratis su STEAM e include sette nuove vetture: Alfa Romeo 33 Stradale, Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio, Lamborghini Huracan Performante, Lamborghini Sesto Elemento, Maserati Alfieri Concept, Maserati Quattroporte, Pagani Huayra BC. Compreso anche il circuito richiesto a gran voce dalla community: Laguna Seca che è stato riprodotto in ogni minimo dettaglio (asperità del tracciato, pendenze e parapetti compresi) grazie all’utilizzo della Laser Scanning Technology.