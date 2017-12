Star Trek: Bridge Crew anche senza realtà virtuale!

Ubisoft ha annunciato che Star Trek: Bridge Crew è ora disponibile anche ai giocatori senza visore VR su PlayStation 4 e PC con un aggiornamento gratuito. L’aggiornamento include anche un miglioramento al supporto per Windows Mixed Reality.

Ora sempre più giocatori potranno prendere il comando della USS Aegis e USS Enterprise NCC-1701 utilizzando un controller oppure mouse e tastiera. Inoltre, i giocatori potranno partecipare a partite con o senza visori VR su tutte le piattaforme.

Sviluppato da Ubisoft Red Storm, Star Trek: Bridge Crew immerge i giocatori nell’universo di Star Trek, consentendogli di diventare un ufficiale della Flotta stellare per completare una serie di missioni che determineranno il destino della propria nave e del suo equipaggio. Giocabile in cooperativa online con un intero equipaggio, oppure da soli nei panni del Capitano, Star Trek: Bridge Crew porta i giocatori e i propri amici direttamente sul ponte di comando di una nuova nave spaziale, la U.S.S. Aegis, mentre saranno inviati a esplorare un settore dello spazio sconosciuto.

Oltre a un’emozionante campagna, Star Trek: Bridge Crew include la modalità Missioni in corso, che offre una serie di missioni casuali per centinaia di ore di avventure da soli o in cooperativa a bordo della U.S.S Aegis o della leggendaria U.S.S. Enterprise NCC-1701, ricreata in ogni dettaglio da Star Trek: The Original Series.