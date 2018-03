Scaldate i motori, torna V-Rally!

Bigben Interactive e Kylotonn Racing Games hanno annunciato la loro collaborazione per il ritorno dello storico titolo offroad V-Rally.

Comparso sul mercato per la prima volta nel 1997 su Playstation 1, V-Rally ha rivoluzionato il genere rally arcade incorporando tre modalità di gioco e la possibilità di accedere a famosi tracciati alla guida di famose auto. Alcuni anni dopo, su Playstation 2, V-Rally 3 ha ottenuto un successo immediato, aggiungendo la modalità carriera e aumentando considerevolmente il numero di tracciati e di auto disponibili.

Assente dal 2003, lo storico titolo si sta preparando a un grande ritorno mettendo a disposizione oltre 50 auto, compresi modelli che hanno fatto la storia del rally e moderne vetture super performanti. I giocatori più nostalgici potranno collezionarle, potenziarle, personalizzarle e soprattutto guidarle tutte! Nel trailer possiamo già vedere all’opera 3 emblematiche auto: la Porsche 911 Safari, la Ford Mustang e la Ford Fiesta RS RX.

Lo scopo di questa novità è rimanere fedeli all’identità di un marchio che attualmente conta milioni di fan e di trovare il perfetto equilibrio tra emozione, aspetto e simulazione, con la miglior grafica e il gameplay che la più avanzata tecnologia possa offrire.

V-Rally 4 sarà sviluppato da Kylotonn Racing Games, uno studio francese specializzato in simulazioni di corse come WRC 7 e TT Isle of Man. Alain Jarniou, Game Director di Kylotonn, dichiara: “Per me è un vero privilegio lavorare ancora sulla serie V-Rally, è un titolo straordinario con cui ho un legame molto speciale. Ho avuto la possibilità di unirmi al team che ha creato V-Rally per sviluppare V-Rally 3 su PlayStation 2. Come programmatore, sono molto orgoglioso di lavorare nuovamente sul franchise 15 anni dopo.”

V-Rally 4 sarà disponibile a settembre su Ps 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC