Videogiochi e slot machine: le trasposizioni più riuscite

C’è stato un tempo in cui i videogiochi venivano considerati come passatempo dei nerd, dove il termine era utilizzato come sinonimo di sfigato. Oggi essere nerd è essere cool, alla moda, e i videogiochi hanno talmente tanti ambiti di applicazione che derubricarli come semplice hobby è riduttivo.

L’influenza dei videogiochi è arrivata a creare commistioni con altri generi, come ad esempio il cinema (si pensi alla saga di Mortal Kombat, o ai vari Prince of Persia, Assasin’s Creed e Doom) oppure i casinò online.

Di slot online a ispirazione videogioco ne sono state prodotte a decine, ma senza dubbio alcune hanno colpito nel segno più di altre. Ecco le migliori.

Call of Duty: Modern Warfare

La serie di Call of Duty è tra i franchise di maggiore successo nell’industria videoludica. Modern Warfare, uscito nel 2019, è diventato una slot machine online con diverse funzionalità che possono essere attivata durante il gioco, sia in maniera casuale sia centrando delle combinazioni vincenti.

Una delle opzioni più interessanti capita quando i rulli si fermano: a volte, durante il gioco, può comparire una granatache fa esplodere i simboli, aggiungendo alcuni simboli wild che aumentano la possibilità di ottenere delle vincite.

Dopo aver ottenuto tre loghi Call of Duty, invece, si attiva il bonus che trasferisce il giocatore in una nuova schermata, dove per vincere giri gratuiti e moltiplicatori dovrà mettere alla prova la propria mira.

Bejeweled

Nell’ormai lontano 2011, la PopCap Games creava Bejeweled, videogioco rompicapo che ancora oggi è sulla cresta dell’onda, capostipite di una serie che è stata copiata innumerevoli volte, con sfumature più o meno marcate sul tema.

Bejeweled è però anche una slot machine online da 5 rulli e 10 linee di pagamento, un po’ diversa dal solito: se la maggior parte delle slot è caratterizzata da 3 righe e 5 colonne, Bejeweled ha 5 righe e 3 colonne.

Come da tradizione, anche la versione slot di Bejeweled è un trionfo di gemme colorate. Non mancano i simboli wild, i moltiplicatori e tanto altro ancora, per una percentuale di RTP (Return to Player, o Ritorno al Giocatore) che può arrivare anche al 98%.

Bloodrayne

5 rulli e 20 linee di pagamento per Bloodrayne, gioco di slot ispirato all’omonimo titolo uscito nel 2002 per Playstation.

Qui i protagonisti sono i vampiri, che insieme alle armi e ai simboli delle carte possono creare numerose combinazioni vincenti.

In Bloodrayne esiste anche la possibilità di centrare un jackpot, il tutto immersi in un’atmosfera dark, dove però non mancano elementi colorati. I simboli scatter su una linea di pagamento attiva possono dare vita a giri gratis e alla modalità bonus.

Street Fighter

Chiudiamo con Street Fighter, il papà di tutti i picchiaduro. Se il film con Jean-Claude Van Damme fu un mezzo flop, lo stesso non si può dire delle slot machine dedicate a questo vero gioco: un successo clamoroso.

Con la slot Street Fighter è possibile scegliere tra i personaggi del videogame, come Ken, Sagat, Ryu, Chun-Li e Guile, con cui destreggiarsi tra i 5 rulli e le 25 linee di pagamento.

Il bonus vede il giocatore sfidare Bison, in uno scontro fisico con il personaggio scelto a inizio partita. In caso di vittoria si otiene un premio più grande rispetto a quello attribuito quando è invece Bison a spuntarla.