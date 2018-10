Videoslot illegale dentro valigetta, multato gestore bar

Era nascosta in una valigetta “ventiquattrore” la videoslot illegale. Il gestore del locale è stato sanzionato per oltre 9 mila euro dalla guardia di finanza. La slot, illegale e perciò priva di ogni forma di controllo, era in una stanza sul retro del bar, accessibile solo ai clienti più “affezionati”. Lo stratagemma pensato dall’uomo permetteva di nascondere la slot, facendola passare per un’innocua valigetta. Il congegno, sprovvisto delle autorizzazioni necessarie, non era collegato alla rete dei Monopoli di Stato; in questo modo, l’imprenditore riusciva ad eludere tutte le imposte dovute. Nel corso dell’intervento sono state individuate altre videoslot non rispondenti alla normativa in vigore.