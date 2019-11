Videoslot vicine ai “luoghi sensibili”: 28 mila euro di multa per il titolare del locale

Le apparecchiature, 14 in tutto, sono state sequestrate

Controlli della municipale in via Colautti a Torino

Controlli della polizia municipale negli esercizi commerciali di Torino. I civich hanno ispezionato una sala scommesse di via Colautti. Nel corso del blitz sono state trovate 14 apparecchiature videogioco che, nella circostanza, non rispettavano i limiti imposti dalla normativa regionale che prevede il divieto di installazione di apparecchi per il gioco lecito a una distanza inferiore a 500 metri da luoghi sensibili quali scuole, luoghi di culto, istituti di credito e sportelli bancomat.

MAXIMULTA DI 28MILA EURO

A seguito di quanto accertato, il gestore del locale, un uomo di nazionalità romena, è stato sanzionato amministrativamente per un totale di 28mila euro (2mila euro per ognuna delle 14 macchinette installate). Gli apparecchi sono stati posti sotto sequestro amministrativo.