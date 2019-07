Vie imbarazzanti

Paul e Lisa Allott, di Conisbrough (Nord Inghilterra) hanno cambiato casa perché imbarazzati dal nome della strada in cui abitavano: “Butt Hole Road”, che significa “Via Ano” (però detto in modo più crudo). Erano stufi dei buontemponi che si fotografavano a chiappe nude sotto la targa della via.

Qui mi scappa un sorriso. Ricordo che al Pian della Mussa, sopra Balme, quando arrivava una comitiva di genovesi (nel cui dialetto mussa significa vulva) le cartoline andavano a ruba. In Corsica, sopra Bonifacio, han dovuto sostituire il cartello di “Figa” (dove torme d’italiani ghignanti sostavano ogni giorno per una foto ricordo) col meno esplicito “Bungalows de Figa”.

Anche le vie hanno spesso nomi buffi. A Firenze ci sono via delle Serve Smarrite, canto dei Bischeri e piazza della Passera, a Napoli vico Scassacocchi, a Cerveteri via Caduta delle Cavalle e via Ammazzalamorte, a Montevecchia via Belsedere, a Pistoia via Brontola e il suo contrario via Abbi Pazienza, a Nicosia vicolo Figarotta, a Palermo via delle Sedie Volanti e piazza Tre Bare, a Bastia Rue Vattelapesca, a Roma via Tiradiavoli, via Scorticabove, via delle Zoccolette e vicolo Baciadonne. Nomi che non si scordano.

Non come in certi villaggi residenziali dove le vie sono intitolate a piante e fiori. Così, vagando fra via dei Gigli, dei Peschi, dei Peri… (costruite tutte insieme, e quindi dannatamente simili) ci si perde. Ma gli Allott sono stati troppo schizzinosi. In fondo il nome della loro via significa anche fortuna. Cosa dovrebbero dire, allora, i comunisti che hanno avuto per anni la direzione nazionale in via delle Botteghe Oscure, o i Fratelli D’Italia che ce l’hanno in via della Scrofa?

