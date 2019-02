«Vieni, ti accompagno io al lavoro». Poi la sfregia con un taglio in faccia

Un 59enne ha aggredito la sua ex 30enne. Rischia sei anni di carcere

Ha sfregiato la ex con un taglierino perché non accettava la fine della loro relazione e ora rischia una condanna a sei anni di carcere per tentato omicidio. È successo lo scorso 14 maggio, venti giorni dopo che l’imputato e la vittima – genitori di una bimba – si erano lasciati.

Quel giorno, Antonio Lago, 59 anni di Chiaverano, era andato a prendere la ex con la scusa di accompagnarla al lavoro. Giunti all’altezza di una strada di campagna, nel territorio di Strambino, svoltava improvvisamente inoltrandosi in aperta campagna. La ragazza si è spaventata e lui ha estratto dalla tasca del giubbotto un cutter, un taglierino usato per lavoro, e ha tirato un fendente al viso della 30enne, aprendole una profonda ferita dal mento all’orecchio. Subito dopo le ha detto che si sarebbe tagliato le vene e tutti e due sarebbero morti lì dissanguati.

La ragazza, però, con coraggio, nonostante la ferita e il terrore, ha cominciato a parlargli e a tranquillizzarlo, riuscendo a convincerlo ad accompagnarla in ospedale. Giunti al Pronto Soccorso di Ivrea, lui avrebbe voluto far passare tutto per un incidente, ma lei ha raccontato tutto e poco dopo il 59enne è stato arrestato dai carabinieri.

Ieri mattina il processo a suo carico è giunto alle battute finali. L’uomo è accusato di tentato omicidio, porto di armi abusivo e sequestro di persona. Davanti al gup Ombretta Vanini, il pm Chiara Molinari ha ripercorso tutta la vicenda concludendo la requisitoria con una richiesta di condanna a nove anni, ridotta per il rito abbreviato a sei anni. Anche la vittima era presente, ieri in aula (tutelata dall’avvocato Raffaella Orsello). Il giudice ha rinviato al 18 febbraio per il pronunciamento della sentenza.