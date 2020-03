Vietate le panchine: così Chieri supera anche il governo

E’ stato più rapido e severo di Giuseppe Conte, vietando di sedersi sulle panchine e allontanarsi a più di 300 metri da casa. Ma non si sbilancia sui numeri: «Al momento so di 75 persone in quarantena, di cui un paio positive» esordisce il sindaco Alessandro Sicchiero.

Poi ci sono gli oltre 30 posti in terapia intensiva all’ospedale Maggiore, che raccoglie residenti nella cittadina ma anche nei paesi della collina fino a parte dell’Astigiano.

E’ un quadro confuso, che Sicchiero vede in negativo: «I dati puri possono essere letti in un senso o nell’altro: per questo sono restio a renderli pubblici senza contestualizzare. Il problema è che i numeri stanno aumentando, visto che i cittadini in quarantena sono raddoppiati. Questa crescita deve spingere i chieresi a stare a casa».

