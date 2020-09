Vietti Ramus, dalla Moto3 alla maturità. «Mi sono tolto un peso, ora il Mondiale»

Dalla prima vittoria in Moto3 a Stiria, in Austria durante il Gp che si è corso il 23 agosto, al diploma di maturità di perito meccanico sostenuto ieri da privatista, voto 95: sono giorni intensi per Celestino Vietti Ramus, 18 anni, una delle promesse torinesi dei motori. Per il classe 2001 nato a Ciriè le emozioni non sono finite qui, anche perché nel prossimo weekend si correrà a Misano, un circuito che non lascia indifferenti i piloti italiani. Vietti è tra quelli che, un domani, sogna di diventare il nuovo Valentino Rossi: intanto, accompagnato dalla mamma Elvira, ha sostenuto l’esame all’Istituto Professionale Birago di corso Novara. «È andata bene» si sono lasciati sfuggire i membri della commissione. E Celestino, ora, può tornare finalmente in sella alla sua moto Ktm dello Sky Racing Team e lasciare definitivamente i banchi di scuola. Celestino, com’è andato l’esa – me? «Direi bene, ero preparato quasi su tutto: i miei punti deboli sono italiano e storia. Ma me la sono cavata abbastanza, oggi è un traguardo molto importante. Sono contento di aver finito, ma in ambito scolastico mi fermerò qui. L’ho fatto per la mamma, ha insistito molto perché io prendessi il diploma: ha ragione, se mai non dovesse andare con le moto mi servirà per trovare un lavoro».

