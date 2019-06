I vigili rimuovono le locandine No Ztl. «Non sono autorizzate dal Comune»

La guerra della Ztl passa anche dalle locandine. Da diversi giorni, infatti, i commercianti del centro sono in agitazione per il passaggio di vigili urbani che invitano alla rimozione dei volantini “No Ztl” dalle vetrine dei negozi. Il motivo? Pare che le locandine, che pure tappezzano le vie del centro ormai da quasi 7 mesi, non rispettino le norme di affissione del Comune di Torino. Nei giorni scorsi, infatti, la polizia municipale ha incontrato le associazioni di categoria dei commercianti invitando alla rimozione delle “locandine della discordia”, non essendo state autorizzate dall’ufficio affissioni del Comune.

