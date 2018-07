Vigili, solo due agenti in servizio in un turno «Ma la colpa è anche di Mappano Comune»

È un periodo piuttosto complesso per la polizia municipale di Caselle, costretta a fare i conti con diversi fattori che stanno portando il comando di piazza Europa ad operare con al massimo 2-3 agenti per turno. «Se va bene», tiene subito a precisare il consigliere di opposizione Andrea Fontana, che in questi giorni ha pesantemente attaccato l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Luca Baracco proprio su questo aspetto. «Mercoledì c’erano tre agenti in servizio, tra cui il comandante Alessandro Teppa – continua Fontana – E, dato che un agente è a mezzo servizio con Nichelino, gli altri due che sarebbero stati deputati al controllo del territorio erano invece in ufficio, chiusi per il disbrigo delle notifiche dei verbali, proprio per evitare che le multe o altra documentazione arrivino in ritardo nelle case dei nostri concittadini. È una situazione al limite dell’assurdo. Se capita la rottura di una tubazione? Un’altra emergenza? Un funerale? Cosa dovremmo fare? Diventare civich pro tempore e andare noi a regolare il traffico in caso di incidente?». Luca Baracco è conscio della situazione: «Fontana non ha scoperto nulla di nuovo. È una situazione figlia anche di Mappano Comune. Da una parte dobbiamo garantire i servizi con sei dipendenti in meno che fino a fine anno sono dirottati a Mappano. Dall’altra non possiamo assumere personale almeno fino all’anno nuovo, visto che dobbiamo rispettare i vincoli che gli altri Enti ci hanno imposto proprio per la questione legata all’invarianza di spesa legata sempre al nuovo Comune. Abbiamo pochi vigili? Lo so. Dovremmo essere almeno 15 e invece siamo 11 più il comandante Teppa». Il primo cittadino spera nell’anno nuovo: «Dovremmo poter assumere, visti anche alcuni pensionamenti. Ma come più volte detto in passato, dobbiamo essere responsabili e governare ed essere operativi anche in queste situazioni pur di continuare a fornire gli stessi servizi di prima ai casellesi».