Vigilia di derby all’ombra della Mole, domani al “Grande Torino” la sfida tra Toro e Juve

E' la stracittadina numero 199, la 149esima in Serie A. I granata non vincono dal 2015

Vigilia di derby all’ombra della Mole. Domani sera (alle 20,45), allo stadio “Grande Torino“, andrà in scena la stracittadina numero 199, la 149esima in Serie A, nonché la sfida numero 77 disputata in casa della formazione granata nel massimo campionato.

I GRANATA NON VINCONO DAL 2015

Statistiche alla mano, il Toro non porta a casa il derby contro la Juve dal 2015 quando Darmian e Quagliarella misero a segno le due reti con le quali l’undici granata replicò alla marcatura bianconera di Pirlo. Il Toro, in quella circostanza, vinse 2-1 tornando ad aggiudicarsi un derby dopo ben 20 anni di attesa.

TORO ALL’ESAME DELLA CAPOLISTA

La squadra di Mazzarri è reduce da un momento no in campionato (ha appena perso 4-0 dalla Lazio) dopo una partenza che pure era stata promettente e decisamente arrembante. Contro, domani sera, avrà ci sono i campioni d’Italia che magari non staranno ancora offrendo il gioco spumeggiante voluto da Sarri, ma intanto primeggiano la classifica con un punto di vantaggio sull’Inter.

UN SOLO PRECEDENTE TRA DUE TECNICI

I numeri dicono che Mazzarri ha affrontato 24 volte la Juve da allenatore, vincendo 5 volte e perdendo in 10 occasioni. Nove, invece, i pareggi. Sarri, dal canto suo, ha battuto il Toro 6 volte, persa 1 e pareggiato 3 partite. Tra i due tecnici c’è un solo precedente. Si tratta di un Napoli-Torino disputato nel 2018 che terminò in parità 2-2.