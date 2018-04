Vigne su terreni impossibili grazie al “viticoltore eroico”

Altro che abbandono delle tradizioni: a 35 anni Hammond Combe continua a produrre vino come i suoi avi, offrendo 500 litri di Ramìe all’anno da uve che crescono su pendenze del 90%. Un “viticoltore eroico” che partirà da Pomaretto per raccontare la sua storia a Vinitaly, la rassegna del vino di Verona.

Combe, che è vicepresidente del Consorzio produttori Terre del Ramìe, parlerà alle 16 di domenica dallo stand della Confederazione italiana agricoltori (Cia): «È l’attaccamento alla nostra terra che ci spinge ad andare avanti» osserva il produttore, che ogni anno imbottiglia circa 500 litri di Ramìe da uve coltivate nella Valle Germanasca. Una produzione di nicchia come quella degli altri nove soci del Consorzio, che insieme mettono sul mercato 3mila bottiglie ogni anno.

Le loro uve crescono sui versanti alpini che da Pinerolo salgono verso Sestriere e Prali, raggiungendo quote fra i 600 e gli 800 metri sul livello del mare. Questo tipo di viticoltura, definita “eroica” perché svolta con pendenze superiori al 30%, viene praticata a Pomaretto e Perosa Argentina. Un territorio orfano dell’industrializzazione tessile di fine ‘800 e vittima del grande spopolamento a favore delle città: lì l’età media della popolazione è molto avanzata ma ci sono anche giovani, come Hammond, che si impegnano a rilanciare l’antica tradizione vitivinicola della zona.

Pare che risalga addirittura al XIV secolo, quando agricoltori coraggiosi domarono le forti pendenze del terreno con muri di terrazzamento a secco: «Grazie a particolari sistemi di potatura imparati in altre zone d’Italia e in Francia, abbiamo recuperato vigneti di 60 o 70 anni. Contrariamente al passato, non vengono più utilizzati diserbanti ma l’erba viene tagliata e lasciata sul campo, entrando nel ciclo vitale delle viti come compost».

Le temperature fresche consentono una produzione per pianta molto bassa, ulteriormente ridotta dalla scelta di tagliare alcuni grappoli: così quelli superstiti possono produrre il giusto grado di zuccheri durante la maturazione.

Commenta Roberto Barbero, presidente della Cia di Torino: «Grazie alla viticoltura eroica, questi giovani produttori esprimono quasi un dovere morale verso gli avi che hanno costruito e modellato il paesaggio con mezzi molto minori di oggi. Loro hanno riscoperto come mantenerlo vivo e intanto conservare un territorio che è in prestito dai nostri figli».