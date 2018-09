Vigone, auto finisce fuori strada: donna incinta e la figlia di 6 anni in ospedale

Una donna incinta e la figlia di 6 anni sono ricoverate in ospedale a causa di un incidente stradale a Vigone, in provincia di Torino. L’auto stava percorrendo la provinciale 129, quando è finita fuori strada all’altezza dell’incrocio tra via Pinerolo e via Fontanette.

Sul posto i carabinieri, che stanno tentando di ricostruire l’esatta dinamica della vicenda, e i medici del 118. La bimba, in stato di incoscienza, è stata trasportata all’ospedale Regina Margherita di Torino, mentre la madre, sotto shock, si trova all’ospedale di Pinerolo.