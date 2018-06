“Vikinga” è arrivata a Cremona: «Ospiti su una casa galleggiante»

Altri quaranta chilometri per i canoisti partiti da Torino lunedì per navigare lungo il Po fino a Venezia. Ieri sera i due sono arrivati a Cremona allontanandosi così dalla città della Mole per oltre 250 chilometri.

Sul Po si inizia a parlare dei “canoisti torinesi”, tant’è che già ieri sera sono stati invitati a dormire in una casa galleggiante sulle sponde della cittadina lombarda. «Ormai quando arriviamo – ammettono Ivan Mascagni, 58 anni, giornalista documentarista e Valter Zanino, 63 anni, neo pensionato – sanno chi siamo, la voce si sta spargendo per tutta la regione. Proprio ieri siamo stati fermati da un’imbarcazione dell’Aipo (agenzia interregionale per il fiume Po, ndr) che sapeva del nostro arrivo e ci ha invitati per andare a salutarli e dormire all’interno della loro organizzazione una volta attraccati a Mantova».

Come già hanno spiegato i due il Po dopo Piacenza inizia a essere più vivo e sfruttato: «Oggi abbiamo dovuto fare meno chilometri del solito a causa della chiusa dell’isola Serafini che purtroppo è ancora in manutenzione – spiegano – e questo ci ha costretti a scendere dalla nostra imbarcazione per superare l’area non navigabile». È stato grazie all’aiuto dell’Aipo che Ivan e Valter sono riusciti a superare la chiusa senza troppe difficoltà.

«A parte questo piccolo inconveniente – proseguono – è stata un’altra bella giornata, stiamo vedendo delle meraviglie che mai avremmo creduto. Oggi siamo passati sotto un ponte ferroviario e sopra di noi si sono incrociati due treni dell’alta velocità. È stata una scena molto forte: sopra di noi il mondo che va veloce». Per oggi la destinazione dovrebbe essere Casalmaggiore in provincia di Reggio Emilia sempre a bordo di “Vikinga” la canoa targata CronacaQui.