Vikinga riparte in direzione piazza San Marco

Dopo un giorno di riposo ”Vikinga” oggi si ritroverà a navigare verso Venezia. La canoa targata CronacaQui infatti a breve terminerà il suo fantastico viaggio durato quindici giorni.

I due canoisti, partiti da Torino lunedì 11 giugno sono arrivati a Venezia. Dopo un giorno di pausa a Pellestrina a causa del maltempo, Ivan e Valter hanno incontrato numerosi abitanti dell’isola entusiasti della loro impresa: da Torino a Venezia in canoa.

«Ieri siamo stati tutto il giorno a riposare e a chiacchierare con gli abitanti di questa meravigliosa isola – hanno raccontato – Ivan Mascagni, 58 anni, giornalista documentarista e Valter Zanino, 63 anni, neo pensionato – sembra un posto che si è fermato nel tempo. Quasi nessuno ha uno smartphone o una mail la gente si sposa tra di loro perché come dicono i ragazzi: “nessuna donna forestiera vorrebbe venire a vivere qui” e credo che si sbaglino perché questa vita ha davvero un significato diverso. C’è lavoro, divertimento e convivenza serena tra giovani e anziani che sono trattati come vecchi maestri. Tutto questo fa di questo posto un piccolo paradiso. Un giovane vogatore ci ha detto: “questa è l’isola che non c’è” e probabilmente ha ragione».