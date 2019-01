Viktorija e Virginia all’Isola per la “gioia” di papà Sinisa

Viktorija e Virginia saranno le nuove Donatella? Perché come le gemelle Provvedi (Giulia e Silvia) che quattro anni fa sono tornate a casa dall’Honduras con la vittoria in tasca, anche le due ragazze partono per l’Isola dei Famosi 2019 come sorelle e quindi competono come concorrente unico. In più però in valigia mettono anche un cognome famoso, perché sono le due figlie più grandi di Sinisa Mihajlovic, ex calciatore e allenatore visto a Torino in granata sino alla passata stagione.

Ventidue anni la prima, uno in meno la seconda, hanno preso la fierezza dal padre ma anche la travolgente bellezza da mamma Arianna Rapaccioni, showgirl e ballerina degli anni Novanta con un passato importante in alcuni programmi in prima serata. Victorija, occhi verdi e capelli castani, ufficialmente risulta single, mentre la sorella che è una bellezza molto più mediterranea frequenta da circa un anno Alessandro Vogliacco, difensore prodotto della Juventus Primavera e attualmente in prestito al Padova in Serie B.

E Viktorija una piccola apparizione in Tv ce l’ha già nel suo curriculum: insieme alla mamma e con la complicità de “Le Iene” aveva fatto credere al padre di essersi fidanzata con un uomo poco raccomandabile scatenando la sua reazione. Ora studia psicologia, ma è anche molto affascinata dal mondo della moda. Ma tra i nomi ufficiali dei naufraghi non ci sono soltanto loro. Partirà per l’Isola dei Famosi 2019 anche Marina La Rosa, ex storica concorrente nella prima edizione del Grande Fratello e poi diventata anche attrice di teatro. E con lei pure Paolo Brosio, storico inviato del Tg4 di Emilio Fede che parte per raccogliere soldi da donare al primo ospedale di Medjugorie e all’Isola è già stato come inviato, Jo Squillo che negli ultimi anni si è dedicata completamente alla moda, oltre al judoka napoletano Marco Maddaloni che nel 2013 ha vinto Pechino Express assieme a Massimiliano Rosolino, all’attore romani Kaspar Capparoni e ad Aaron Nielsen, modello e figlio dell’attrice Brigitte Nielsen mentre rimane in dubbio Jeremias Rodriguez, fratello delle showgirl argentine, che si è fratturato un polso.

Accanto ad Alessia Marcuzzi in studio ci saranno le due nuove opinioniste in studio Alda D’Eusanio e Alba Parietti mentre Filippo Nardi, ex gieffino doc ed ex isolano, sarà l’inviato.