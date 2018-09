Villa confiscata alla mafia in stand-by dopo 7 anni: “Libera” chiede uso pubblico

Appello dell’associazione Libera per restituire alla collettività la villa di San Giusto Canavese confiscata sette anni fa al narcotrafficante Nicola Assisi. A maggio qualcuno ha dato fuoco all’edificio, all’interno del quale sono state trovate due bombole del gas: “Dimostrazione che la volontà era quella di far saltare in aria la struttura”, dicono dall’associazione di don Ciotti che, proprio a San Giusto, ha organizzato l’assemblea regionale di giugno.

“LA SITUAZIONE NON E’ MUTATA”

“Oggi, nonostante gli sforzi fatti, la situazione non è mutata. La villa non è più presidiata giorno e notte, nonostante le forze dell’ordine abbiano intensificato i controlli, e non esiste un progetto per restituirla ai cittadini. Chiediamo alle istituzioni di mettere in campo tutte le forze necessarie per far diventare quell’edificio uno dei simboli della vittoria dello Stato contro le mafie, nel nord Italia”.