Probabilmente a causa della troppa nebbia, un autobus dell’azienda Bus Company ha tamponato, questa mattina, un’autocisterna. E’ successo a Villafranca Piemonte, sulla provinciale 139. In base a quanto si apprende, avrebbe riportato ferite – non gravi – soltanto il conducente del pullman, soccorso dai medici del 118 e poi trasportato in ospedale.