Il villaggio della disperazione tra parco Peccei e il Passante

Una tenda color verde, niente affatto disabitata, e qualche vestito abbandonato qua e là. Qualcuno lo chiama già villaggio della disperazione anche se al momento la situazione è ancora sotto controllo. Al Peccei di via Cigna, nascosto tra la vegetazione e il porticato, ci si può imbattere anche in qualche figuro che nonostante il freddo non ha trovato riparo migliore di quello di un parco. Intorno alcuni rifiuti, oggetti apparentemente abbandonati e vestiti messi ad asciugare. Una ferita aperta tra due quartieri in piena riqualificazione: Borgo Vittoria e Barriera di Milano. «Non ci sono stati problemi, fino a questo momento. Ma è una situazione che non ci piace per niente» ha poi raccontato un residente della zona. Entrando da via Cigna della tenda non vi è alcuna traccia. Bisogna percorrere diversi metri, e un sentierino che si perde tra panchine e attrezzi per il fitness, per arrivare al fondo del parco.