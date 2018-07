Villar Dora cancella i furti con le ronde dei cittadini

Un gruppo Whatsapp per coordinare gli interventi e scambiarsi le segnalazioni, turni di due ore e mezza per ogni coppia di volontari che si alternano tra le 22 e le 4 del mattino e un “filo diretto” con la locale stazione dei carabinieri.

Così, «con un’attività di pura informazione e sorveglianza non armata», nell’arco di tre anni, Villar Dora si è lasciata alle spalle l’incubo dei furti e delle rapine in casa. Un fenomeno che solo tre anni fa aveva raggiunto il proprio apice e che ha portato alla nascita di “Villar Dora Sicura”, un’associazione di vigilanza di vicinato che ormai conta 110 partecipanti. Mal contati, il 10% dell’intera popolazione residente. Basterebbe citare l’episodio da cui tutto è nato per capire quanto fosse sentita l’emergenza sicurezza in questo piccolo comune della Valsusa: sei case derubate in due giorni, con bottini che andavano da collane e gioielli, all’automobile posteggiata in garage, fino agli zainetti degli studenti.

Era l’estate del 2015, infatti, quando i cittadini di Villar Dora hanno deciso di porre rimedio alla situazione dopo aver assistito impotenti ad un crescendo di atti criminosi, arrivando a creare un servizio sorveglianza notturna per arginare e prevenire i fenomeni di microcriminalità. Un «deterrente» come ama definirlo il presidente dell’associazione, Giorgio Baratta.

«Con la nascita dell’associazione ed il costante impegno sul territorio, possiamo dire che il nostro comune sia il più sicuro, tra Rivoli e Bardonecchia. Il risultato più importante è senza dubbio l’aver ridotto notevolmente i furti in abitazione, che se prima si verificavano regolarmente con 2-3 case colpite ogni notte, oggi sono un fenomeno saltuario: questo è sicuramente merito della sensibilizzazione che abbiamo contribuito a far aumentare» spiega il presidente Baratta. «Sfruttiamo ogni occasione pubblica per allestire uno dei nostri gazebo, dove i cittadini possono raccogliere informazioni sul nostro operato ed iscriversi all’associazione».