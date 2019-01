Villar Pellice, è allarme lupi: avvistati due esemplari nei pressi di un allevamento

Avvistati due lupi a Villar Pellice, nel Torinese, nei pressi di un allevamento. E scatta l’allarme. Li ha scorti una donna, Katia Monnet, dopo aver sentito i suoi cani abbaiare mentre lavorava in stalla: uscita in strada, ha visto i due esemplari che non sembravano per nulla intimoriti dalla sua presenza.

La sindaca Lilia Garnier ha scritto al prefetto: “Nonostante i costi e le ore di lavoro profusi dalle aziende agricole per difendersi dai lupi, le aziende agricole continuano a subire gravi perdite di animali da reddito per causa di questi predatori, e la situazione peggiora sempre più”.

A sostegno degli allevatori anche Roberto Barbero, presidente di Cia Torino: “Garantiamo il nostro impegno e appoggio affinché l’emergenza dei lupi venga al più presto presa in considerazione dalle autorità competenti”.