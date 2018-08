Villar Perosa, Juve A-Juve B: Ronaldo in gol dopo 7′, Dybala ne fa 2. Al 72′ l’invasione di campo dei tifosi [FOTO E VIDEO]

Entusiasmo alle stelle a Villar Perosa per la prima partita di Cristiano Ronaldo in bianconero.

Il fuoriclasse portoghese ha impiegato appena 7’ per firmare il suo primo gol con la maglia della Juventus nella tradizionale amichevole in famiglia a ‘casa Agnelli’. I cinquemila tifosi presenti sono letteralmente impazziti per CR7, che alla fine del primo tempo si è concesso all’abbraccio del suo nuovo pubblico con selfie e autografi.

La partita tra Juve A e Juve B è finita 5-0: a bersaglio, oltre all’ex Real, Dybala (doppietta) e Marchisio. Sfortunato il giovane Capellini, che ha segnato nella propria porta nel tentativo di anticipare Ronaldo.

Come da consuetudine, la gara è finita in anticipo (al 70’) per la pacifica invasione in campo dei tifosi, a caccia di foto, maglie e pantaloncini dei propri benamini.

IL VIDEO DEL PRIMO GOL DI RONALDO: