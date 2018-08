Villar Perosa pronta al Ronaldo-day

La domanda è una sola: dopo quanti minuti dal fischio d’inizio Cristiano Ronaldo segnerà il suo primo gol con la maglia della Juventus? Per sapere la risposta e per poter un giorno dire «io c’ero», oggi Villar Perosa sarà presa d’assalto dal popolo bianconero, ansioso di poter finalmente vedere il fuoriclasse portoghese in partita con la maglia zebrata. Certo, quella in programma nel pomeriggio non è una partita di Champions e neanche di campionato ma la tradizionale festa a casa Agnelli quest’anno promette di essere un vero e proprio evento.

L’appuntamento è per le 17.30 ma la tradizionale partita in famiglia sarà preceduta, a partire dalle 14, dal torneo giovanile Memorial Agnelli. Una volta terminato con i più piccoli, toccherà a Ronaldo e a tutte le altre star della prima squadra, a cominciare dai nuovi acquisti: Emre Can, Cancelo e anche Bonucci, con la curiosità di vedere come sarà accolto dai tifosi. Per soddisfare almeno in parte le enormi richieste di biglietti arrivate da mezza Europa è stata allestita una tribuna extra.

In paese si aspetta un flusso di tifosi molto superiore rispetto agli scorsi anni e per questo è stato allestito un preciso piano per la sicurezza e la logistica. Le misure sono quelle previste per i grandi eventi: alla zona del campo potranno accedere solo coloro che saranno muniti di biglietto che dovranno superare controlli simili a quelli dello stadio. Quindi, niente bombolette spray, aste, bastoni, lattine e bottiglie di vetro. Vietata la vendita di bevande o alcolici in contenitori di vetro.

Anche solo arrivare fino a Villar Perosa rischia di essere complicato. Ci saranno apposite aree di parcheggio servite da navette; chiusa al traffico via Nazionale nel tratto compreso tra viale Galileo Ferraris e via Dante Alighieri (fatta eccezione ai residenti e mezzi pubblico servizio). Chiuso al traffico veicolare l’accesso al paese dalla rotonda di interconnessione tra la provinciale 23, via Nazionale e la provinciale 166. Da oggi alle 6 infine sarà consentito il solo accesso pedonale su via Nazionale nel tratto rotonda/viale Galileo Ferraris e nel tratto compreso tra Via Assietta e Via Dante Alighieri.