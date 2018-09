Incendio in corso presso la ditta Anco di via Monviso, a Villarbasse, nel Torinese. La colonna di fumo ha spaventato non poco i residenti della zona, visto che è visibile a chilometri di distanza.

Ancora da chiarire le cause del rogo che ha interessato l’azienda, specializzata nella realizzazione di pavimenti in resina. Su posto i vigili del fuoco, i medici del 118 e il sindaco Eugenio Aghemo. Non ci sono feriti, se non – sembra – un dipendente lievemente intossicato.