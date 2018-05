Vince il sì al referendum: nasce il Comune di Val di Chy

Via libera degli abitanti alla fusione dei Comuni di Alice, Pecco e Lugnacco, in Valchiusella

Via libera degli abitanti alla fusione dei Comuni di Alice Superiore, Pecco e Lugnacco, in Valchiusella. La consultazione referendaria, alla quale hanno partecipato 558 residenti (quasi il 50% del totale), ha visto prevalere ieri il sì alla fusione con 377 voti (pari al 67,5%) contro i 181 dei contrari. I favorevoli sono risultati in maggioranza in tutti e tre i paesi che hanno scelto di fondersi nel Comune di Val di Chy.