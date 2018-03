Vinci 1.000 euro ogni settimana con CronacaQui

La Dea bendata, si sa, è capricciosa. Ed è donna, quindi ama essere corteggiata. Poi, nel momento in cui ricambia l’amore e la devozione, diventa generosa con i suoi spasimanti. E con i lettori di CronacaQui, bisogna ammetterlo, è stata sempre magnanima. A noi piace pensarla così.

Un lettore di CronacaQui ha sempre un rapporto privilegiato con la fortuna, grazie ai concorsi banditi dal giornale, ai premi messi in palio: ci sono vincite che possono cambiare la vita (come quando abbiamo messo in palio e assegnato un posto di lavoro), che possono aiutare a togliersi qualche sfizio, a coronare i piccoli e i grandi sogni. Parliamo di un’automobile nuova, di un televisore ultimo modello, di un tablet o di uno smartphone.

Con CronacaQui è semplicissimo, si gioca facilmente perché basta essere lettori affezionati. Almeno per cinque giorni che servono a raccogliere i primi cinque bollini. E più bollini raccogli più hai possibilità di vincere. Dal numero di bollini ricevuti in passato possiamo veramente dire che siete davvero tanti: un milione di bollini solo nel 2017!

E con i concorsi di CronacaQui il numero dei vincitori è altissimo. Un affetto e una fedeltà che noi vogliamo premiare. Con l’aiuto di Madama Fortuna, noi vogliamo vedere i volti sorridenti di quei nostri lettori che riceveranno uno dei premi in palio, una piccola manifestazione dell’affetto che ricambiamo, un gesto che per noi ha il sapore di un abbraccio, di una condivisione di una esperienza che va avanti da sedici anni, sempre insieme, sempre qui.

Il direttore, Beppe Fossati