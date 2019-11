Vincono i sindaci, via il casello. Ma ci vorranno ancora due anni

Studi di fattibilità per la rimodulazione del pedaggio e l’eliminazione del casello di Beinasco entro 12 mesi dall’aggiudicazione della nuova gara e obbligo di coinvolgimento degli enti locali nel corso di tutta la procedura.

Due impegni concreti ottenuti dalla delegazione dei sindaci di Beinasco, Bruino, Candiolo, None, Orbassano, Piossasco, Rivalta, Volvera e Vinovo che, ieri mattina, hanno incontrato a Roma i rappresentati del ministero dei Trasporti insieme all’assessore regionale ai Trasporti Marco Gabusi e al vicesindaco della Città metropolitana Marco Marocco.

La delegazione ha esposto le criticità espresse dal territorio sul bando di gara per il rinnovo delle concessioni autostradali, riaprendo un dialogo che pareva ormai chiuso sottolineando l’assenza di garanzie su istanze ambientali, di gestione del traffico e sull’eliminazione del Casello. La prima fase del bando si chiuderà il 18 novembre 2019 con l’individuazione dei soggetti in possesso dei requisiti per partecipare alla gara per la concessione autostradale. Come confermato da Alberto Stancanelli, capo di Gabinetto del Ministro Paola De Micheli: «Entro 12 mesi dall’aggiudicazione della nuova gara, il concessionario dovrà presentare degli studi di fattibilità tecnici ed economici per la rimodulazione del pedaggio e l’eliminazione della barriera di Beinasco». La condizione sarà vincolante, pena la decadenza dell’aggiudicazione definitiva. La chiusura della seconda fase del bando è prevista tra il 2020 e il 2021, anno entro il quale si spera di eliminare definitivamente il casello. Nelle more verrà prorogata quindi, la concessione ad Ativa.

I sindaci e la Regione hanno chiesto garanzie immediate sui tempi anche in virtù dell’incremento delle criticità sul traffico legato al contemporaneo inizio del nuovo cantiere della linea ferroviaria Sfm5 per l’ospedale San Luigi. Dal ministero garantiscono: «Ci assumeremo la responsabilità di gestire la fase di cantieri dell’Sfm5, in modo tale che non ci sia sovrapposizione tra la presenza attiva del casello e i lavori ferroviari».