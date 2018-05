Il marketing impone di “differenziare il prodotto”. Se vendi una cosa normale, devi farla sembrare speciale ad ogni costo. Nell’allocuzione “ad ogni costo” è celato il castigo che il consumatore gonzo dovrà subire per aver abboccato all’esca: pagare di più. E vai col bio, coi chilometri zero, con la filiera garantita…

Non compri più una mela, ma una Melinda. Non una pera, ma un’Opera. Non una patata, ma Selenella. Quando ero bambino tutti i detersivi contenevano perborato di sodio, ma una marca lo aveva battezzato Perboratex, e proponeva “per la lavatrice, Dash con Perboratex”. E i dentifrici “specifici” contro tutti i mali possibili, carie, tartaro, gengiviti? Oppure quelli “consigliati dall’associazione italiana dentisti” con esibizione di canuti e pensosi signori in camice bianco tra microscopi e provette?

Controllate: esistono l’Adi (Associazione dentisti italiani), l’Andi (Associazione nazionale), l’Aio (Associazione italiana odontoiatri), ma l’Aid non c’è. Basta mettere qualcosa “che gli altri non hanno”, o seguire una moda. Ed ecco spiegato il Vino Vegetariano e il Vino Vegano. Il primo garantisce che non sono usate nella vinificazione farine o colle di carne, pesce, molluschi o crostacei. Il secondo garantisce, oltre a questo, l’assenza di prodotti di origine animale e derivati negli ausiliari di fabbricazione e nei materiali di confezionamento, come le attrezzature, il packaging o le colle delle etichette.

Capite perché i vegani sono una setta? Strapagano il vino per essere sicuri che nella colla dell’etichetta non ci sia albume d’uovo. Davanti a queste notizie, mi vien da dire che la crisi economica è una balla.

