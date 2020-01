«Ho vinto la sfida con Kobe Bryant e lui mi ha regalato le sue Crazy8»

In Barriera di Milano Numinato “Dario” Licari è conosciuto come «quello che ha battuto Kobe Bryant». Raccontata così sembra una bufala, un grosso scherzo. Insomma non sembra possibile. Eppure dietro quella foto scattata nel 1997 (con una macchinetta usa e getta della kodak) si nasconde un mondo. Quel ragazzo di colore molto giovane è proprio la stella Usa Kobe Bryant, tragicamente morto domenica a 41 anni in un incidente in elicottero sulla collina di Calabasas, nei pressi della metropoli californiana. Ha solo 19 anni ma è già stato invitato a Milano, come guest star, per le finali del noto torneo Adidas Streetball. L’altro individuo è un giovanissimo Dario Licari, oggi consigliere di Circoscrizione 6 e allora un ragazzotto di appena 23 anni. Vestito all’americana, dread e la barba lunga. Un diploma in tasca e un biglietto del treno per Milano, invitato come personaggio rivelazione della tappa torinese.

