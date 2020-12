Violazione delle norme anti-Covid: chiusi un bar ed una pizzeria-kebab [FOTO]

Clienti all'interno ed orario di chiusura non rispettato: gli interventi nel quartiere Borgata Campidoglio e a Moncalieri

Controlli dei carabinieri sul rispetto della normativa anti Covid, chiusi due esercizi commerciali. Il primo a Torino, nel quartiere Borgata Campidoglio. Qui, infatti, i militari del Nucleo Radiomobile sono intervenuti in un bar aperto alle 21, con all’interno 8 clienti che stavano consumando al banco. Sia il titolare che i clienti sono stati sanzionati amministrativamente e l’esercizio commerciale è stato chiuso per 5 giorni.

PIZZERIA KEBAB CHIUSA A MONCALIERI

A Moncalieri, invece, i carabinieri della locale compagnia dell’Arma hanno chiuso una pizzeria kebab aperta oltre l’orario di chiusura (imposto per le 22) per le attività di ristorazione con asporto. Il proprietario è stato sanzionato amministrativamente e l’attività commerciale chiusa per tre giorni.