Violenta rissa tra ultras del Torino in piazza Santa Giulia: emessi 11 daspo

In seguito agli scontri tra ultras del Torino dello scorso 14 ottobre in piazza Santa Giulia, il questore Francesco Messina ha emesso 11 provvedimenti di daspo, di cui 9 aggravati, per un periodo da 4 anni a 7 anni.

IL FATTO.

Poco dopo la mezzanotte di sabato 14 ottobre 2017, un gruppo di tifosi del Torino, appartenente al sodalizio ultrà ‘Banda Bayer’, molti dei quali incappucciati, prese parte a una violentissima rissa con altri ultras appartenenti al gruppo ‘Ultras Granata’.

Durante gli scontri furono utilizzati come armi bastoni e cinghie. Non solo, i due gruppi si lanciarono contro sedie e tavolini, presi dai locali della piazza.

Dall’inizio del 2018 sono 32 i provvedimenti inibitori dell’accesso alle manifestazioni sportive calcistiche emessi dal questore di Torino, di cui 15 aggravati dall’obbligo di firma :