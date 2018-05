Violentato a 12 anni da un parrocchiano nell’antico convento

Doveva essere quanto di più tranquillo si possa immaginare, un pellegrinaggio religioso in Veneto con la parrocchia per visitare la basilica di Sant’Antonio da Padova. Invece, per un bambino di appena dodici anni originario di Torino, quella gita si è trasformata in un orribile incubo.

Un incubo fatto di violenze sessuali da parte di un parrocchiano, oggi 60enne, per giunta amico della famiglia. Uno di cui ci si poteva fidare. I fatti risalgono infatti alla primavera del 2007, ma solo dieci anni dopo il giovane ha trovato il coraggio di denunciare quella che era considerata una delle figura centrali del gruppo parrocchiale.

All’apparenza il pensionato, sposato e con due figli, era una persona estroversa, simpatica, carismatica. Un vero e proprio insospettabile. La verità, però, era ben diversa.

CONTINUA A LEGGERE IL GIORNALE IN EDICOLA OGGI