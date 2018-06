Violenza sulla donne: parrucchieri ed estetisti in Piemonte diventano prime sentinelle

Delle sentinelle speciali, a tutela delle donne. Parrucchieri ed estetisti piemontesi, attraverso il Comitato di coordinamento delle Confederazioni artigiane Piemonte, hanno siglato un accordo in Regione che prevede come ogni salone diventi una sorta di punto d’ascolto per le clienti che, in un clima tranquillo e sereno, possono esporre i problemi o denunciare più facilmente eventuali violenze e maltrattamenti.

La stipula dell’accordo è stata annunciata nel corso della giornata conclusiva del Meeting nazionale di CNA Impresa Donna e si tratta di una novità assoluta in Italia, con la Regione Piemonte nelle vesti di apripista in vista di una possibile applicazione su tutto il territorio nazionale.

A tutti i parrucchieri e gli estetisti riconosciuti sul territorio regionale saranno fornite pubblicazioni, materiale informativo e note. Ad ognuno di loro sarà chiesto di impegnarsi in prima persona per raccogliere informazioni, informare le clienti e indirizzarle verso strutture dedicate, i più vicini centri Antiviolenza.

In seguito all’accordo, presto sulle vetrine dei saloni saranno affissi adesivi per segnalare l’adesione del professionista in questione al progetto di contrasto della violenza di genere. L’andamento del progetto, con i vari report sulla sua applicazione, sarà seguito costantemente con pubblicazioni sul sito ufficiale della Regione Piemonte.