Violenza sulle donne, allarme a Torino: 9 omicidi su 15 sono femminicidi

In occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, emerge un dato che fa scattare l’allarme a Torino e provincia. A rivelarlo è la Questura: da gennaio a settembre del 2020 sono stati commessi 15 omicidi, 5 in più rispetto allo stesso periodo del 2019. Dunque, un incremento considerevole.

Dei 15 omicidi, 14 si sono consumati in ambito familiari e in 9 occasioni vittime sono state le donne. In particolare, 7 sono state ammazzate da partner o ex partner.

Numeri ben diversi rispetto al 2019: dei 10 omicidi, 4 erano avvenuti in ambito familiare, 2 le donne uccise di cui una da partner o ex partner.

Per quanto riguarda i reati commessi nei confronti delle donne, sono in aumento gli atti persecutori: 417 nei primi nove mesi del 2020 contro i 399 dei primi nove mesi del 2019. In calo violenze sessuali (113 contro 157) e maltrattamenti (582 contro 602).