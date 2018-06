VIOLENZE E MISTERI. L’autopsia su Anxela: stritolata da un’auto. Trovato il suo cliente

Il primo colpo di scena della giornata giunge dai risultati (ancora non ufficiali) dell’autopsia eseguita ieri mattina sul corpo di Anxela Mecani, l’albanese di vent’anni trovata cadavere sabato notte tra la tangenziale Sud e lo svincolo per Stupinigi.

Anxela non è stata uccisa dalle botte, ma è stata investita e stritolata da un’auto o da un furgone, e il suo corpo sarebbe stato trascinato per alcuni metri. Contrariamente a quanto era stato ipotizzato, la donna non sarebbe stata neppure gettata in strada da un’auto in corsa. Da quel che si è appreso, infatti, le lesioni interne riportate dalla ragazza non sarebbero compatibili con un pestaggio e neppure con una caduta da un veicolo in movimento.

Ciò avrebbe tratto in inganno un testimone (la cui identità non è stata resa nota) che avrebbe riferito la che giovane albanese fosse stata scaraventata fuori dall’abitacolo della vettura.

