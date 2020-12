Violenze e minacce a moglie e figli, arrestato su ordine del Gip di Torino

Negli ultimi tempi, alle vessazioni e ai soprusi nei confronti della moglie, aveva fatto seguire anche la minaccia di uccidere se stesso e i figlioletti, per punirla per la separazione. L’uomo, proveniente dall’est Europa, da circa due anni aveva iniziato a maltrattare la moglie, non risparmiandole minacce quali quella di sfregiarla con l’acido o di utilizzare un coltello per farle del male.

Al progressivo allontanamento della vittima, che stava maturando dentro di sé l’idea di porre fine a quella relazione, l’uomo ha esasperato le vessazioni e le minacce nei suoi confronti, anche in presenza dei figli minori, tanto da costringere la donna a chiedergli di lasciare casa. Ma da quel giorno le telefonate ossessive, i pedinamenti fino alla scuola dei bambini sono diventati insostenibili, al punto da convincerla a denunciare.

Sono gli inizi di dicembre. Il Gip del Tribunale di Torino, esaminata tutta la documentazione prodotta e ascoltate le parti in causa, ha disposto il 23 dicembre la misura della custodia cautelare in carcere per l’uomo, eseguita il giorno successivo dagli agenti del Commissariato Centro, che lo hanno rintracciato presso l’abitazione di un conoscente.