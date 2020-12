I Vip torinesi in posa per il Teatro Regio

I Vip torinesi dalla parte del Regio. Non soltanto a parole ma, soprattutto, con i fatti. Da Claudio Marchisio a Luca Argentero passando per Boosta, artisti e industriali. Sembra proprio che i nomi importanti della città stiano rispondendo con entusiasmo all’iniziativa social dedicata alla sensibilizzazione delle donazioni spontanee. Ed eccoli, allora, vestiti in abito da sera pronti a farsi fotografare all’interno del te atro dell’opera fra i velluti della platea e gli arredi del foyer firmati dalla splendida architettura di Carlo Mollino.

Il risultato è una passerella on line – iniziata sulle pagine social del teatro il 27 novembre scorso in occasione dell’inizio degli spettacoli del Regio Alive – e in continua evoluzione. Il primo ad aderire in posa come un fotomodello di fronte all’obiettivo di Oddur Thorisson è stato l’ex calciatore bianconero Claudio Marchisio. Elegante come un Principino, il campione non si è risparmiato regalando pose da vera star.

CONTINUA A LEGGERE IL GIORNALE IN EDICOLA OGGI