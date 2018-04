Virgolette truffaldine

Nel 1984, quando Zico venne all’Udinese, la “rosea” uscì con un’intervista esclusiva (una paginata) di Maurizio Mosca al calciatore brasiliano. Pochi giorni dopo, Mosca era alla DS. Telefonò proprio Zico, e gli chiese come aveva fatto a intervistarlo senza avergli mai parlato né telefonato. Mosca svicolò penosamente: «Invece di parlare di cose che non interessano al pubblico, Zico ci dica piuttosto…» e gli andò bene che Zico, generoso, lasciò perdere. Ciò prova che quella calcistica è una specie giornalistica un po’ cialtrona. Se una gaffe simile l’avesse fatta il notista politico del Corriere sarebbe stato licenziato in tronco, o messo a scrivere l’elenco delle farmacie di turno. Una volta, almeno, era così. Poi tutto è sbracato, anche nei giornali. Sulla scia del voyeurismo da reality è nata la figura del “retroscenista”. Ogni testata ha i suoi. Il buffo è che quei Retroscena sono come il Grande Fratello. Danno solo l’illusione di spiare.

Quei “segreti” in realtà sono pure invenzioni, o deduzioni degli autori. In barba alla regola giornalistica che vuole messo fra virgolette solo ciò che è stato davvero detto, i retroscenisti virgolettano con disinvoltura frasi pronunciate (forse) in riunioni segretissime, come quelle che caratterizzano questa fluidissima fase di stallo post-elettorale. Si leggono resoconti di cene carbonare in cui il retroscenista virgoletta con disinvoltura: “si era arrivati al dolce quando Di Maio…” come se fosse stato presente, travestito da cameriere. Sparito ogni pudore, si passa a ritmi da giallo, e la gente se la beve. Mosca ridacchia dall’al di là: finalmente è riabilitato.