Virle Piemonte, cade nella mietitrebbia: 51enne tranciato e ucciso [LE FOTO]

Tragedia a Virle Piemonte, nel torinese. Un 51enne di Pancalieri è caduto nella sua mietitrebbia durante un controllo di manutenzione, ed è morto, orribilmente dilaniato.

ERA DA SOLO AL MOMENTO DELLA TRAGEDIA

Ancora da accertare le cause dell’incidente: l’uomo, proprietario di un’azienda agricola in via Podi, è stato letteralmente tranciato in due. A quanto pare il malcapitato si trovava da solo quando si è verificata la tragedia. Ad accorgersi del dramma sono stati alcuni lavoratori dell’azienda. Purtroppo quando sono intervenuti, per l’uomo non c’era già più niente da fare. I soccorritori del 118, una volta giunti sul posto, non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

CARABINIERI E SPRESAL SUL POSTO

Il magistrato ha disposto la rimozione e il trasporto del cadavere (per recuperare il corpo è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco) nelle camere mortuarie del cimitero di Pinerolo. Sul posto, per i rilievi di rito, con i carabinieri del locale comando stazione, sono giunti anche i tecnici dello Spresal Asl To 5.