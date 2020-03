Il virus blocca il bando della Rotonda: la rinascita del Valentino si allontana

Proroga al bando per la Rotonda. L’emergenza coronavirus fa slittare il termine ultimo per aggiudicarsi il locale simbolo della movida del parco del Valentino. «Per forza – ammette l’assessore all’Urbanistica, Antonino Iaria -. In questo momento non si possono fare sopralluoghi e così abbiamo dovuto rimandare la chiusura del bando».

Era fissata per oggi la scadenza della gara che avrebbe portato, entro la prossima estate, alla riapertura della Rotonda, il primo dei locali del parco compresi nella maxi delibera per ridare vita ai ruderi della movida del Valentino. Ma l’emergenza sanitaria e i nuovi vincoli imposti dal decreto ministeriale hanno rimescolato le carte in tavola. «La data di scadenza delle offerte viene differita al 20 aprile» spiegano da Palazzo Civico. Tutto rimandato dunque, ma pare che l’interesse per il locale non manchi.

