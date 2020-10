Il virus cinese è resuscitato

Il virus è resuscitato, ammesso che si fosse spento davvero con le prime calure estive. E rientriamo in quella atmosfera cupa che ha caratterizzato la scorsa primavera. Non aiutano i dati forniti dall’Unità di crisi, neanche il lunedì quando si contano i pochi tamponi della domenica, visto che si registrano 59 nuovi ricoveri. E non confortano le voci di 180 nuovi posti in terapia intensiva che si potevano realizzare in Piemonte, progetto rimasto nel cassetto per colpa del Governo che non ha finanziato il piano di raddoppio presentato dalla Regione Piemonte. Come dire che se nelle prossime settimane si registrerà un’impennata dei contagi, con casi anche gravi, si tornerà a far di conto sulle disponibilità dei reparti, come è accaduto in passato. Eppure avremmo potuto raddoppiare i posti in terapia intensiva e per di più con tutto il tempo necessario per realizzarli secondo una strategia ospedale per ospedale al fine di rispondere alle esigenze del territorio. Tornando ai numeri, più 26 per cento di ricoveri suscita un allarme reale e fotografa il ritorno più virulento del virus. Un ritorno neppur troppo lento (e purtroppo costante) verso i numeri che ci hanno costretti a misure straordinarie da marzo in poi. In realtà qualche asso nella manica potrebbe esserci ancora. E potrebbe essere rappresentato dall’ospedale Covid in fase di ultimazione nella struttura dell’Of-talmico, che è facile immaginare come la trasposizione di quello realizzato alle Ogr e smontato a fine giugno. Inutile negare l’emergenza: serve, da parte di tutti, impegno e responsabilità se è vero che nell’arco di cinque giorni sono aumentati di oltre un migliaio le persone in isolamento che raggiungono quota 3.135. Una cifra inimmaginabile fino a qualche settimana fa. Dunque indossiamo la mascherina sempre anche all’aperto e manteniamo le distanze di sicurezza. Prima ancora che diventi una disposizione perentoria del Governo.

fossati@cronacaqui.it